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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز فرص الاستثمار في معالجة المخلفات الطبية والهدم والبناء

صدى البلد

 

 

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقائها بالعاملين بجهاز  تنظيم إدارة  المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وعدد من قيادات الجهاز.

وقد تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد استعراض آخر مستجدات إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومنها منظومة المخلفات البلدية، واستراتيجية الهدم والبناء، واستراتيجية المخلفات الزراعية، واستراتيجية المخلفات الخطرة والطبية، وخطط العمل الخاصة بها.

واستمعت الوزيرة لآليات تطوير العمل في ملف المخلفات الطبية، وتعزيز فرص الاستثمار في معالجتها، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة للتدريب على معالجة المخلفات الطبية وتقديم فرص للمستثمرين في ٢٧ محافظة، كما يتم تحديث نموذج العمل بخطة عمل استراتيجية مخلفات الهدم والبناء وتحديد فرص الاستثمار بها، وتم تطبيقه في المحافظات الأربعة التابعة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وأيضا فى منطقة القاهرة الجديدة من خلال المعهد القومي لبحوث البناء.

وفيما يخص دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية، فقد تم طرح ٦ مناقصات خاصة بتنفيذ مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير في كل من قوص والسادات واسيوط وكفر الشيخ بواقع (٣ مدافن، محطة وسيطة، ٢ مصنع).

كما ناقشت الوزيرة الوضع الراهن لإعداد منظومة تحصيل رسوم المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية، حيث وجهت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في منظومة المخلفات.

وناقشت الوزيرة أيضا آليات تنمية موارد جهاز تنظيم المخلفات، وزيادة الإيرادات والتى شهدت خلال عام ٢٠٢٣ تقدم كبير حيث تخطت المستهدف، كما ناقشت سبل تنويع مصادر الإيرادات، وأيضا دعم الموارد البشرية بالجهاز وبناء القدرات.

وقد وجهت وزيرة البيئة بتشكيل مجموعات عمل لمدة شهر لتحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات بأنواعها في كافة المحافظات، ليتم إعداد مصفوفة لكل محافظة تتضمن الوضع الراهن لمنظومات المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء بها، لتيسير العمل بها.

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