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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين الفيوم: المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات.. وهدفه تأمين السلع الغذائية

مستودع استراتيجي
مستودع استراتيجي

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنه استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، قام وزير التموين ومحافظ الفيوم بوضع حجر الأساس بالمخزن الاستراتيجي بالمحافظة على مساحة 10 أفدنة، باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف سيد حرز الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات وهدفه تأمين السلع الغذائية.

وأوضح أن هذا المخزن سيخدم المحافظات المجاورة على أساس تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الاستراتيجية، والهدف تقليل الفاقد من هذه السلع.

سيد حرز الله وزارة التموين بالفيوم التموين بالفيوم الرئيس السيسي مخزون استراتيجي المستودع الاستراتيجي

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