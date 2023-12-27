تموين الفيوم: المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات.. وهدفه تأمين السلع الغذائية

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنه استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، قام وزير التموين ومحافظ الفيوم بوضع حجر الأساس بالمخزن الاستراتيجي بالمحافظة على مساحة 10 أفدنة، باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف سيد حرز الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات وهدفه تأمين السلع الغذائية.

وأوضح أن هذا المخزن سيخدم المحافظات المجاورة على أساس تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الاستراتيجية، والهدف تقليل الفاقد من هذه السلع.