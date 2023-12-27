محافظ القليوبية يوجه بتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

وجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الأجهزة المعنية بالتجهيز والاستعداد للبدء في تلقى طلبات التصالح بمناسبة صدور القانون الجديد للتصالحات.



كما وجه المحافظ بالتشديد على منع أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة، وعدم إتاحة الفرصة لوجود أي تلاعب للاستفادة من القانون الجديد والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالفة أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية في مهدها، مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات.



وخلال اجتماع المجلس التنفيذى وجه المحافظ أيضا بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم.

ولفت إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .



كما تناول المحافظ خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين