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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التغييرات الصحفية.. اجتماع مهم للهيئة الوطنية بشأن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية

صدى البلد

يعقد اجتماع هام للهيئة الوطنية للصحافة الان برئاسة  عبدالصادق الشوربجي لإصدار قرار هام بشأن التغييرات الصحفية فى المؤسسات القومية .

تبحث الهيئة الوطنية للصحافة من خلال الاجتماع الهام ، إمكانية مد فترة أخرى لرؤساء مجالس الإدارات وتحرير الصحف القومية لتسيير الأعمال لحين إجراء التغييرات الصحفية.

 

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اجتماعا  الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الأعضاء وأمين عام الهيئة.


وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على :-
أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.
 

ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.
 

من جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للصحافة تعقد اجتماعا اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي للنظر في موقف رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.


وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهيئة ستصدر بيانا بعد الاجتماع يتعلق بالزملاء والزميلات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، كلامه قائلا: محدش ياخد الموضوع في سياق دوشة وكده، وكلامنا بالأمس كان دقيقا ولم يتم عقد الاجتماع أمس  ولكنه سيكون اليوم .

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