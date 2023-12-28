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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر باقتك.. ازاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

وفر باقتك..إزاي تشغل
وفر باقتك..إزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

يمكن أن تكون خرائط Google أداة مفيدة للغاية عند التنقل في مكان جديد، ولكن ما إذا كنت مسافرًا أو تبحث عن طريق في المدينة، فقد لا يكون لديك دائمًا اتصال بالإنترنت. لحسن الحظ، يمكنك تنزيل خرائط المناطق التي تخطط لزيارتها مسبقًا حتى تتمكن من استخدامها حتى بدون اتصال بالإنترنت.

 

كيفية تنزيل خرائط Google بدون إنترنت

 

لبدء التنزيل، افتح تطبيق خرائط Google على جهازك. ثم، اتبع الخطوات التالية:

• ابحث عن المنطقة التي تريد تنزيلها.

• انقر على زر القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

• حدد "خرائط بدون اتصال بالإنترنت".

• حدد المنطقة التي تريد تنزيلها.

• اضغط على "تنزيل".

ستستغرق عملية التنزيل بعض الوقت، اعتمادًا على حجم المنطقة التي تقوم بتنزيلها. بمجرد اكتمال التنزيل، ستكون الخريطة متاحة لك للاستخدام حتى بدون اتصال بالإنترنت.

 

استخدام خرائط Google بدون إنترنت

 

بمجرد تنزيل الخريطة، يمكنك استخدامها تمامًا كما تستخدمها عند الاتصال بالإنترنت. لبدء التنقل، افتح تطبيق خرائط Google وابحث عن وجهتك. ثم، اضغط على زر الاتجاهات.

سيعرض لك التطبيق المسار إلى وجهتك، حتى لو كنت غير متصل بالإنترنت. يمكنك أيضًا رؤية الاتجاهات على الخريطة.

ملاحظات

• يمكن أن تختلف دقة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت عن الخرائط المتصلة بالإنترنت.

• قد لا تتوفر جميع الميزات في الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، مثل اتجاهات النقل العام أو حركة المرور.

• يجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية على جهازك لتنزيل الخريطة.

باستخدام خرائط Google بدون إنترنت، يمكنك التنقل في مكان جديد دون القلق بشأن فقدان الاتصال بالإنترنت.

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