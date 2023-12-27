معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانًا على 250 أسرة بالدقهلية

نظمت جمعية الأورمان ، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا على (250) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية ميت رومى بمركز دكرنس .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا ، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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