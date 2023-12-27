لماذا هاجمت روسيا خيرسون بعشرات المسيرات في وقت واحد؟

هاجمت روسيا بطائرات مسيرة أهداف عدة في خيرسون في أوكرانيا، وفق ماذكرت صحف دولية.

وأطلقت روسيا ما يقرب من 50 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" على أهداف في أوكرانيا وقصفت محطة قطار حيث تجمع أكثر من 100 مدني للحاق بالقطار المتجه إلى كييف.

وأدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة خيرسون الجنوبية.

وحول سبب القصف العنيف، فجاء ردًا على إلحاق طائرات حربية أوكرانية أضرارا بسفينة روسية راسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم في الوقت الذي يكافح فيه جنود الجانبين لتحقيق تقدم كبير على طول خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.



وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن الهجوم على منطقة خيرسون وعاصمتها أصاب مناطق سكنية ومركزًا تجاريًا بالإضافة إلى ضرب شبكة الكهرباء، مما ترك حوالي 70٪ من الأسر في مدينة خيرسون بدون كهرباء خلال برد الشتاء.



وأضاف أنه ليس من الممكن على الفور تقدير الموعد المحتمل لاستعادة الكهرباء.



وفي أوديسا، أدى هجوم بطائرة بدون طيار إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، حسبما قال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت 32 من أصل 46 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي الوقت نفسه، قدر تقييم عسكري غربي أن روسيا سيطرت هذا الأسبوع على مدينة في شرق أوكرانيا، وهو ما يدعم أهدافها، لكن قد لايوفر لها نقطة انطلاق لتحقيق مكاسب كبيرة في ساحة المعركة.

وقال القائد العام الأوكراني الجنرال فاليري زالوزني يوم الثلاثاء إن قواته تراجعت إلى الضواحي الشمالية لمدينة مارينكا، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب دونيتسك، أكبر مدينة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال زالوزني إن قواته سيطرت على مارينكا لمدة عامين تقريبا لكن الروس "كانوا يدمرونها شارعا بعد شارع، ومنزلا بعد منزل".

