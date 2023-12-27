عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا هاجمت روسيا خيرسون بعشرات المسيرات في وقت واحد؟

درون
درون

 

هاجمت روسيا بطائرات مسيرة أهداف عدة في خيرسون في أوكرانيا، وفق ماذكرت صحف دولية.

وأطلقت روسيا ما يقرب من 50 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" على أهداف في أوكرانيا وقصفت محطة قطار حيث تجمع أكثر من 100 مدني للحاق بالقطار المتجه إلى كييف.

وأدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة خيرسون الجنوبية.

وحول سبب القصف العنيف، فجاء ردًا على إلحاق طائرات حربية أوكرانية أضرارا بسفينة روسية راسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم في الوقت الذي يكافح فيه جنود الجانبين لتحقيق تقدم كبير على طول خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.


وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن الهجوم على منطقة خيرسون وعاصمتها أصاب مناطق سكنية ومركزًا تجاريًا بالإضافة إلى ضرب شبكة الكهرباء، مما ترك حوالي 70٪ من الأسر في مدينة خيرسون بدون كهرباء خلال برد الشتاء.


وأضاف أنه ليس من الممكن على الفور تقدير الموعد المحتمل لاستعادة الكهرباء.


وفي أوديسا،  أدى هجوم بطائرة بدون طيار إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، حسبما قال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت 32 من أصل 46 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي الوقت نفسه، قدر تقييم عسكري غربي أن روسيا سيطرت هذا الأسبوع على مدينة في شرق أوكرانيا، وهو ما يدعم أهدافها، لكن قد لايوفر لها نقطة انطلاق لتحقيق مكاسب كبيرة في ساحة المعركة.

وقال القائد العام الأوكراني الجنرال فاليري زالوزني يوم الثلاثاء إن قواته تراجعت إلى الضواحي الشمالية لمدينة مارينكا، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب دونيتسك، أكبر مدينة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال زالوزني إن قواته سيطرت على مارينكا لمدة عامين تقريبا لكن الروس "كانوا يدمرونها شارعا بعد شارع، ومنزلا بعد منزل".
 

روسيا خيرسون أوكرانيا شاهد طائرات حربية أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

إيطاليا ترفض قبول سفير الاحتلال الجديد لديها.. فما السبب؟

ارتفاع شهداء مستشفى الهلال الأحمر بسبب مجاز.ر الاحتلال

صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

بعد رؤيته كابوسا مفزعا.. جندي صهيوني يفتح النار على زملائه| تفاصيل

مراقب الاحتلال يهدد حكومة نتنياهو: ماحدث في 7 أكتوبر لم يمر دون تحقيق

حماس تنفي كل ما جاء في حديث الحرس الثوري الإيراني عن 7 أكتوبر

ترامب وهتلر.. لماذا صار الرئيس السابق مرادفا للانتقام والديكتاتورية في أمريكا؟

الأمر يزداد سوءًا.. كيف حول الاحتلال أحلام أطفال غزة لكوابيس

ترشيحاتنا

كارثة علي اسرائيل.. المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال

الوطنية للصحافة تقرر مد تشكيل مجالس المؤسسات القومية لـ 3 أشهر

المقاومة الفلسطينية تقصف 4 جرافات للاحتلال بغزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ