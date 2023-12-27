بشأن بيع طائرات F-16.. تركيا تطلب من الولايات المتحدة الوفاء بوعودها

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أن تركيا تتوقع أن تتصرف الولايات المتحدة بما يتماشى مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتفي بوعودها بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة. قال.

وأضاف المصدر أن المكالمة جاءت بناء على طلب الجانب الأمريكي، بعد يوم من تصويت لجنة برلمانية تركية بالموافقة على طلب السويد لعضوية الناتو.

ويجب أن توافق الجمعية العامة للبرلمان أيضًا على الطلب حتى يتم التصديق عليه.

وقال المصدر أن فيدان صرح فيما يتعلق ببيع طائرات إف-16، نتوقع من الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي التصرف بما يتماشى مع روح التحالف والوفاء بالوعود التي قطعت.