الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصرع 7 إثيوبيين في البحر الاحمر قبالة سواحل اليمن

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 7 مهاجرين إثيوبيين جوعا وعطشا، بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم في البحر الأحمر.

وبينت المنظمة الاممية في بيان، أن القارب الذي كان على متنه 250 شخصًا، تعرّض لعطل في المحرك بعد نحو 100 ميل بحري من انطلاقه من الصومال باتجاه اليمن، بحسب تقارير إعلامية.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها في اليمن قدمت مساعدات منقذة للحياة لناجين من رحلة بحرية شاقة استمرت سبعة أيام انطلقت من بوصاصو بالصومال بعد أن وصل قاربهم إلى منطقة عرقة جنوب اليمن الثلاثاء، وعلى متنه 250 مهاجرا إثيوبيا، بينهم 155 رجلًا و95 امرأة و82 طفلًا".

وذكر البيان أن القارب تعطل بعد 100 ميل بحري من انطلاقه، وكانت الرحلة التي يفترض أن تستغرق 24 ساعة قد استغرقت أسبوعا كاملا، معتمدة على الرياح والتجديف، ما أدى إلى وفاة سبعة مهاجرين بسبب الجوع والعطش خلال الطريق.

اثيوبيا اليمن هجرة غير شرعية غرق مركب هجرة المنظمة الدولية للهجرة

