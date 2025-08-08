قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط مصابين برصاص الاحتلال في محيط أصداء بخان يونس

غارة اسرائلية
غارة اسرائلية
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط إصابات برصاص الاحتلال في محيط منطقة أصداء شمال غرب مدينة خانيونس.

وفي سياق آخر، كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أكد أنه سيواصل التصرف بمسؤولية وفقا لمصلحة دولة الاحتلال وأمنها.
 

وذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : سنُحبط التهديدات وهي في طور التكوين بجميع الجبهات.


وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على أن جيش الإحتلال لديه القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة وسط الاستمرار في ضرب حماس.

وفي وقت سابق، وجهت عائلات أسرى الإحتلال الإسرائيلي نداءا إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة : لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.

وذكر بيان عائلات الأسرى، أن إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر.

الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى، أنه لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.

فلسطين جيش للاحتلال رئيس اركان جيش الاحتلال مدينة خان بونس حيش الاحتلال

