سقوط مصابين برصاص الاحتلال في محيط أصداء بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط إصابات برصاص الاحتلال في محيط منطقة أصداء شمال غرب مدينة خانيونس.

وفي سياق آخر، كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أكد أنه سيواصل التصرف بمسؤولية وفقا لمصلحة دولة الاحتلال وأمنها.



وذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : سنُحبط التهديدات وهي في طور التكوين بجميع الجبهات.



وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على أن جيش الإحتلال لديه القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة وسط الاستمرار في ضرب حماس.

وفي وقت سابق، وجهت عائلات أسرى الإحتلال الإسرائيلي نداءا إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة : لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.

وذكر بيان عائلات الأسرى، أن إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر.

الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى، أنه لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.