سقوط أمطار خفيفة على القليوبية.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة ، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.

من جانبه وجّه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي.