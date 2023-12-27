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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي وفدًا من مجلس "الصحفيين" لبحث أزمة أرض النادي البحري

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يلتقي بنقيب الصحفيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل المجلس، وشيرين العقاد عضو النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي في أقرب وقت، فضلًا عن عدد من الملفات والقضايا الأخرى.

 

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من جانبه، وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوة لمحافظ الإسكندرية للاجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لبحث العديد من الملفات والقضايا المجتمعية فضلًا عن الملفات المتعلقة بالجماعة الصحفية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للصحفيين وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي في المجتمع وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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