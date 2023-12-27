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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف وصرف صحي وإعلانات.. محافظة الإسكندرية تطرح عددا من المناقصات والمزايدات العلنية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية.

أوقاف الإسكندرية تسلم شهادات اعتماد لعدد من الواعظات لممارسة عملهن

وجاءت المناقصات والمزايدات على النحو التالي:
*جلسة يوم الخميس 2023/12/28

•عملية استغلال أماكن لوضع عدد (2) تي بول بشارع قناة السويس بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا. (مزايدة عامة)
- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299جنيه.

* جلسة يوم الأحد 2023/12/31 *
- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي الجمرك. (مناقصة عامة)
- قيمة التأمين المؤقت 70 آلاف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

 ⁠* جلسة يوم الإثنين 2023/1/8 
عملية الصيانة السنوية شاملة قطع الغيار لبيارة الصرف الصحي ولوحة الكهرباء الخاصة بها بجراچ الديوان العام. (مناقصة عامة)
- قيمة التأمين المؤقت 1050 جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية- (تليفون وفاكس/ 034234140).

و يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5 % من قيمة التعاقد لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

و يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

 آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

و تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

الاسكندرية الجهات العامة الصرف الصحى أوقاف الإسكندرية المناقصات والمزايدات المزايدات تنظيم التعاقدات رصف الطرق ديوان عام المحافظة

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