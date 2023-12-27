أوقاف الإسكندرية تسلم شهادات اعتماد لعدد من الواعظات لممارسة عملهن

سلم الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية ، عدد من واعظات الإسكندرية كارنيهات الاعتماد لممارسة النشاط الدعوي وفقًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وتأكيدا لحرص وزارة الأوقاف على الوفاء بالعهود وتأصيلًا مبدأ الشفافية، وذلك بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمسجد شعراوي- لوران- إدارة أوقاف شرق.

وقال عبدالرازق، في بيان، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يثمِّن جهد الأئمة والدعاة والواعظات لما يقومون به من أنشطة في مختلف المجالات بما يسهم وبكل قوة في مصلحة الدين والوطن، ولن يُسمح لغير المتخصصين بممارسة العمل الدعوي تحت أي مسمى وأي ظروف.

وشدد وكيل الوزارة على اهتمام القيادة السياسية والدينية بدور الدعاة والواعظات في هذه المرحلة التى تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد في تصحيح المفاهيم الخاطئة لما للكلمة وللخطاب الدينى من أثر طيب وملموس في قلوب الجميع بما يحقق الأمن الديني والفكري والمجتمعي لدى الجميع.

كما أكد حرص وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الخطاب الديني خاصة دور الواعظات لما تحقق على أرض الواقع من أثر في تنوير وتثقيف العديد من بنى جنسهن.

جدير بالذكر أن المديرية نظمت مقرأة جماعية بمسجد شعراوي للواعظات تم فيها قراءة سورة القيامة، وعقد مجلسٍ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.