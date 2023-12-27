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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم سوء الأحوال الجوية.. نشاط كبير في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد  89 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3400 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44.6 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة .

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره

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