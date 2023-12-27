أمطار غزيرة دون توقف.. الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم، الأربعاء، على مختلف أنحاء المحافظة وسط أجواء شديدة البرودة.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، التي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من أمس، الجمعة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الشركة أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة لتكون متوسطة وتصبح غزيرة احيانا على مختلف الأنحاء.