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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أستاذ بالأزهر: منهج حياة النبي متكامل ويصلح في وقت الأزمات

منهج حياة متكامل
منهج حياة متكامل فى وقت الأزمات

قال الدكتور أحمد نبوى، الأستاذ بجامعة  الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عندما وصل إلي المدينة المنورة، قال حديثا شريفا يرسي فيه ترابط المجتمعات والترابط بين الناس، حيث قال: "افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام".

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال فيديو له اليوم الأربعاء: "حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  تأكيد على أن الإسلام دين ودنيا، والإسلام جاء ليسعد الإنسان فى الدنيا، ويقول للناس نحن ندعو للمحبة والمودة والترابط بين البشر ".

وأضاف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال “أفشوا السلام وأطمعوا الطعام”، فهذا منهج حياة متكامل، خاصة فى وقت الأزمات والاحتياج، فالعمل بهذا الحديث من مكارم الأخلاق المالية، وكذلك لما نسلم على الناس، فهذا نشر للسلام والمحبة.

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أكد الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف ان النبي لم يغيب عنا لحظة واحدة فنحن نحيى ذكراه في كل شهيق وزفير وكل نفس نتنفسه لأن حب النبي يجري منا مجرى الدم.

وأضاف النجار خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن سيدنا عمرو بن الخطاب قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم "(والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شئ حتى من نفسي التي بين حنبي".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هداية البشر مؤكدا ان العالم في ذلك الوقت كان غارق في الجاهلية فأرسل الله لهم شمسا وقمرا تضئ لهم حياتهم فالله سبحانه وتعالى قال "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيرا".

وأشار النجار إلى أنه لو غفلنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لتخبطنا في ظلمات الجهل مرة أخرى مؤكدا أن النبي لا يغادرنا أي لحظة نعيشها في حياتنا. 

الازهر الشريف وقت الأزمات والاحتياج مكارم الأخلاق

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