نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

برج الميزان يبدأ من يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات ل صدى البلد عن توقعات ٢٠٢٤ لمواليد برج الميزان.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لـ بسمة بوسيل، وذلك من أحدث ظهور لها.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج العقرب و الذي يبدأ من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر.