نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
صغرت ٢٠ سنة… إطلالة جديدة تثير الجدل ل إلهام شاهين|شاهد
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
برج الميزان| مفاجأت غير متوقعة في توقعات ٢٠٢٤
برج الميزان يبدأ من يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات ل صدى البلد عن توقعات ٢٠٢٤ لمواليد برج الميزان.
ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي
تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لـ بسمة بوسيل، وذلك من أحدث ظهور لها.
برج العقرب| خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج العقرب و الذي يبدأ من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر.