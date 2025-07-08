الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا إلى عملة اليورو |تفاصيل

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على انضمام بلغاريا إلى عملة اليورو في 2026.

انضمام بلغاريا

واجتازت توشك بلغاريا العقبة الأخيرة أمام أن تصبح العضو الـ 21 في منطقة اليورو العام المقبل، واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

ويمثل انضمام بلغاريا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تتويجا لجهود استمرت قرابة عقدين، وهو هدف سعت إليه منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.

ومن المقرر أن تضم منطقة اليورو عضوا جديدا في الوقت الذي تطرح فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مسألة تعزيز مكانة العملة الأوروبية على الساحة العالمية، وذلك في ظل تراجع مكانة الدولار بسبب السياسات التجارية الأميركية.