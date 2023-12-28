صغرت 20 سنة.. إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة رياضية، ظهرت مرتدية سويت شيرت باللون البينك مع بنطلون بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الرمادي و لم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات، وعلق متابعيها على صورها قائلين:" صغرت ٢٠ سنة بسبب رشاقتها الملحوظة."

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



إلهام شاهين