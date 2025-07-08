برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر بالغ الضرورة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "برنامج الأغذية العالمي" تأكيده أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر بالغ الضرورة.

قطاع غزة يشهد تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق

من جانبه أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق يستهدف كل مناحي الحياة، وخصوصًا المناطق المزدحمة بالنازحين.

وأوضح في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن أكثر من 40 شهيدًا سقطوا منذ فجر اليوم فقط، فيما يتجاوز عدد الشهداء يوميًا 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المناطق التي أجبر الفلسطينيون على النزوح إليها تحت وطأة القصف وقرارات الإخلاء القسري، في ظل استمرار الحصار الخانق ومنع دخول أي نوع من المساعدات الإنسانية.

ووصف الشوا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "مرحلة ما بعد الكارثة"، محذرًا من المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير سكان غزة، خصوصًا مع تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي حول إقامة "مراكز تجميع" في شرق رفح تحت حراسة الاحتلال.

وقال إن 90% من البنية التحتية في القطاع دُمرت، والمنازل أصبحت ركامًا، وهو ما يكشف نية الاحتلال تفريغ غزة من سكانها بالكامل ضمن أجندة تهويدية مرفوضة.