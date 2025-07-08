تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة واستهداف مباشر لخيام النازحين

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده العسكري على القطاع، وشنت طائراته غارة جديدة صباح اليوم على منطقة المواصي، رغم كونها مصنفة من قبل قوات الاحتلال نفسها "منطقة آمنة" ويُطلب من النازحين الفلسطينيين التوجه إليها.

وتابع خلال رسالة على الهواء، أن هذه الغارة تكررت خلال الساعات الماضية، مستهدفة خيام النازحين وأوقعت العديد من الشهداء، بينهم 12 شخصًا في المواصي وحدها، 4 منهم من الأسرى المحررين المبعدين قسرًا من الضفة الغربية.

ولفت جبر إلى أن دير البلح شهدت أيضًا عدة غارات استهدفت منازل ومجموعات من الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة في مخيم البريج كانت تأوي نازحين، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة، ويُعد هذا استهدافًا مباشرًا لمناطق الإيواء، التي أصبحت الملاذ الأخير لعشرات الآلاف من المدنيين.

وأكد جبر أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في شمال غزة ومدينة غزة، خصوصًا في الأحياء الشرقية، بالتزامن مع عمليات نسف ممنهجة للمربعات السكنية بهدف مسحها عن الخارطة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية في شمال القطاع متواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أدت إلى تهجير جميع سكان تلك المناطق وتحويلهم إلى نازحين في مناطق أخرى من القطاع.