قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” ، بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أفاد مسؤول فلسطيني مطلع، بأن جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس انتهت بعد ظهر اليوم الاثنين بدون تحقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر، مضيفا أن حماس تأمل التوصل لاتفاق، و ذلك و فقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف مصدر آخر مطلع على المفاوضات إن وفدي حماس وإسرائيل "سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء اليوم" في الدوحة.

وأفادت سكاي نيوز عربية أن صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلت عن مصدر مطلع إنه "لا صحة لوصول مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود والتواصل مستمر من خلال الوسطاء حتى اللحظة".

