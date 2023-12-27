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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 7 ساعات.. قطع مياه الشرب غدا عن عدة مناطق بكفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، غداً الخميس، لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، بسبب أعمال الصيانة الدورية علي خط المياه الذي يمتد من بيلا إلى الجرايدة.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن عدة مناطق وقري مركز بيلا، وتشمل حي المستشفي وحي الجعوبة وقرية الحوة وعزبة الساعي وعزبة النحاس.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.

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