بسبب "أنا هندي".. شوبير ينتقد جنش حارس فيوتشر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير تصريحات محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، بشأن عدم ضمه لقائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بمقولة أنا هندي.

وقال شوبير في فيديو نشرة عبر حسابة بموقع فيسبوك: جنش من حقه الشعور بالحزن لعدم وجود اسمه ضمن الـ 7 حراس الذين اختارهم روي فيتوريا، في القائمة المبدئية لبطولة أمم إفريقيا.

وتابع شوبير: تصريح جنش الذي قال فيه أنا هندي لم يكن موفقًا، لان جنش كان له دور في قيادة فريق مودرن فيوتشر للوصول إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري، بعدما تصدى لـ 4 ركلات ترجيح خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق النادي الأهلي مساء غد الخميس، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.