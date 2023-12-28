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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بتوجيه شيخ الأزهر.. إطلاق القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى أهالي غزة

قافلة بيت الزكاة
قافلة بيت الزكاة

انطلقت فجر اليوم، الخميس، القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، حاملة ما يقارب 1000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات المعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب على متن 50 شاحنة عملاقة.

وشَهِدَت القافلة الإغاثية الرابعة التي يسيِّرها بيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة، مشاركة دولية كبيرة، تلبية للدعوة التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل شعوب العالم للمشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، لرفع المعاناة عن كاهل الضعفاء والأبرياء من الأطفال والنساء الذين أنهكهم هذا العدوان الغاشم.

وشارك في تجهيز القافلة ما يقرب من 70 دولة، منها: سلطنة عمان، أستراليا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، العراق، المغرب، الكويت، الأردن، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، اليابان، باكستان، قطر، هولندا، سويسرا، ماليزيا، تنزانيا، إندونيسيا، الأرجنتين، تونس، وقد شاركت أعداد كبيرة من المتطوعين في تجهيز المواد الإغاثية للقافلة الرابعة، استعدادًا لتوصيلها لأهلنا في غزة، عن طريق ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية.

كان قطاع غزة استقبل القافلة الأولى لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، مساء الثلاثاء 1 نوفمبر الماضي، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتكونت من 18 شاحنة عملاقة عن طريق ميناء رفح، على الحدود المصرية الفلسطينية، تحمل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وألبان الأطفال ومستلزمات الأطفال الرضع، والمياه النقية، ثم القافلة الثانية محملة بـ40 شاحنة كبرى يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، والقافلة الثالثة صباح الثلاثاء 28 نوفمبر، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة إلى 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.

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