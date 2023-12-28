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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب

معتمد جمال
معتمد جمال

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وقدم معتمد جمال التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، وتمني  أن تكون الراحة السلبية التي حصلوا عليها أتت بثمارها حتي يكونوا على أتم جاهزية للفترة المقبلة.

و طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة استغلال الفترة الحالية والعمل بكل قوة وتركيز في التدريبات، وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرنامج التدريبي للفريق خلال مران اليوم .

واستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب


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