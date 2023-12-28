خبير : الدولة وضعت خطة قوية لدعم السياحة

قال وليد البطوطي، مستشار البنك الدولي للسياحة، والخبير السياحي، إن الدولة وضعت خطة لدعم قطاع السياحة بشكل غير محدود مع تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية، وتم إجراء عمل وجهود كبيرة على ملف البنية التحتية في كل أنحاء مصر وليس فقط على مكان واحد فقط، وإنما كان الدعم على عموم الجمهورية.

حديث عن قطاع السياحة في مصر

وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان هناك خطط لإنشاء عدد من المتاحف وإيجاد طرق جديدة، خاصة في ضوء أن السياحة كانت محدودة في السنوات الماضية، لافتا إلى أن ترميم الآثار أيضا وجد دعم غير محدود والعمل على ترميمها باحدث الطرق ودعم الآثار المصرية.

وتابع، أن الدولة تعاملت مع القطاع الخاص وهو الشريك الأول للدولة في جلب المستثمرين والسياحة، إذ أن الدولة أصبحت تتعامل مع القطاع الخاص كشركاء حيث يخرج المسؤولون خارج مصر ويتحدثون مع الأجانب ويرون طلباتهم مع القطاع المصري كذلك، ويتم العمل على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين بما يسمح به القانون لجذب الاستثمارات في ملف السياحة قدر المستطاع.