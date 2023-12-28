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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الزرقا المركزي بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن توريد جهاز  أشعة مقطعية  ماركة Fujifilm  موديل FCT-Speedia   إلى مستشفى الزرقا المركزي وذلك بالتعاون مع  شركة جلوبال تكنولوجي  التي قامت    بالتجهيز الكامل  لحجرة الجهاز.

 

 الجدير بالذكر أن الجهاز  جاء ضمن ( المرحلة الثانية)  من  منحة التعاون الدولي الياباني المقدمة لدعم قطاع الصحة  والتي تقدر بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي  وجاري التنسيق مع الشركة الوكيل  لتركيب  وتشغيل الجهاز.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور محمد فوزي مستشار الصحة لشؤون الاشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة ،و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

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