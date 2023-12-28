توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الزرقا المركزي بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن توريد جهاز أشعة مقطعية ماركة Fujifilm موديل FCT-Speedia إلى مستشفى الزرقا المركزي وذلك بالتعاون مع شركة جلوبال تكنولوجي التي قامت بالتجهيز الكامل لحجرة الجهاز.

الجدير بالذكر أن الجهاز جاء ضمن ( المرحلة الثانية) من منحة التعاون الدولي الياباني المقدمة لدعم قطاع الصحة والتي تقدر بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي وجاري التنسيق مع الشركة الوكيل لتركيب وتشغيل الجهاز.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور محمد فوزي مستشار الصحة لشؤون الاشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة ،و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.