رئيس فنزويلا يأمر الجيش بالتأهب بعد إجراء عسكري بريطاني

أصدر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعليمات للقوات المسلحة للجمهورية بتفعيل الإجراءات الدفاعية المشتركة ردا على نشر سفينة حربية بريطانية قبالة سواحل جويانا.

وقال مادورو: “أمرت بتفعيل الإجراءات الدفاعية المشتركة لجميع القوات المسلحة ردا على الاستفزاز والتهديد للسلام والسيادة في بلادنا”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن بريطانيا تعتزم نشر سفينتها قبالة سواحل جويانا تضامنا ودعما لهذا البلد في النزاع الإقليمي مع فنزويلا حول منطقة إيسيكويبو.

بعد ذلك، وصف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، مثل هذه الخطوات من قبل لندن بأنها استفزاز.