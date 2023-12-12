البرازيل تستأنف واردات الكهرباء من فنزويلا بعد توقف أكثر من أربع سنوات

قالت وزارة الطاقة والمناجم البرازيلية وشركة أمبار للطاقة يوم الاثنين إن البرازيل ستستأنف واردات الكهرباء من جارتها فنزويلا بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين في ولاية رورايما البرازيلية، وهي الولاية الوحيدة في البلاد غير المتصلة بالشبكة الوطنية.

سمحت الحكومة البرازيلية أواخر الشهر الماضي لشركة Ambar، وهي شركة لتجارة الطاقة تسيطر عليها مجموعة J&F، باستيراد الكهرباء المولدة من محطة Guri للطاقة الكهرومائية في فنزويلا في عملية من المقرر أن تبدأ قريبًا، وفقًا لشركة Ambar.

ويسري الترخيص حتى يناير من العام المقبل.

وتوقفت البرازيل عن شراء الطاقة من جارتها في عام 2019 بعد تدهور العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الولاية الكهرباء من محطات الديزل المكلفة.

وقالت الشركة في بيان: 'تقدم أمبار الطاقة بتكلفة متوسطة أقل بنسبة 50% من السعر الذي يدفعه المستهلكون حاليًا لتزويد ولاية رورايما'.