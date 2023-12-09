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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تحث فنزويلا على تجنب تأجيج النزاع على الأراضي مع جويانا

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قلقه المتزايد بشأن النزاع على الأراضي بين فنزويلا وجويانا، حسبما ذكر القصر الرئاسي البرازيلي في بيان.

وفي مكالمة هاتفية من مادورو إلى لولا، دعا الرئيس البرازيلي إلى الحوار، مشيرا إلى أنه من المهم تجنب الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع.

تزايدت التوترات بين فنزويلا وجويانا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب نزاع حدودي طويل الأمد حول إيسيكويبو، وهي منطقة في جويانا حيث تم اكتشاف اكتشافات ضخمة للنفط والغاز البحري.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، رفض الناخبون في فنزويلا اختصاص محكمة العدل الدولية على المنطقة، ودعموا إنشاء دولة جديدة.

واقترح لولا أيضا أن يقوم الرئيس المؤقت لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) - رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين - بمعالجة هذه القضية.

وأكد لولا مجددا أن البرازيل مستعدة لدعم ومتابعة مبادرات الحوار، وتعزيز الإعلان المشترك لدول أمريكا الجنوبية، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الإجراءات الأحادية البرازيل الرئيس البرازيلي القصر الرئاسى

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