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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق : التحكيم تطور في عهد البرتغالى فيتور بيريرا

صدى البلد

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لم يساهم في تطوير الحكام في مصر.

وقال محمد فاروق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن كلاتنبرج لم تكن له أى بصمة في تطوير التحكيم المصري، خاصة وأنه لم يكن دائم التواجد بعكس ما يحدث حاليا من جانب البرتغالى فيتور بيريرا.

وتابع :" نحن نعمل حاليا على تطوير التحكيم المصري والتواجد في النسخة المقبلة لكأس العالم بأكبر عدد ممكن من قضاة الملاعب"، مشيرا إلى أننا بدأنا حاليا نجني ثمار عمل البرتغالى فيتور بيريرا.

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