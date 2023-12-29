سقط عليه سقف المسجد ..مصرع إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في قويسنا

لقي إمام مسجد بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوط سقف المسجد عليه عقب انتهاء صلاة العشاء مساء اليوم الخميس، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قويسنا المركزي.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع ا.ع 50 سنة، إمام مسجد غير تابع لوزارة الأوقاف بمركز قويسنا إثر سقوط سقف المسجد عليه والمكون من أخشاب وجبسن بورد وجرى نقله لمستشفى قويسنا.

وأكد مصدر أمنى أن الشخص المتوفى يؤم المصلين تطوعا ومكث يقرأ الفران الكريم عقب انتهاء صلاة العشاء ليلقى مصرعه.

وأمرت نيابة قويسنا، بالتصريح بدفن جثة إمام مسجد لقي مصرعه إثر سقوط سقف المسجد عليه عقب انتهاء صلاة العشاء، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قويسنا المركزي.