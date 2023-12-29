أول امرأة في العالم تجمع أكثر من 100 مليار دولار.. من هي؟

نجحت أول امرأة في العالم في جمع ثروة تزيد عن 100 مليار دولار، لتصبح الأولى التي تصل لهذا الإنجاز التاريخي، بحسب تقرير نشره مؤشر Bloomberg الأميركي.. فمن هذه السيدة؟

وصلت الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز إلى هذا الإنجاز التاريخي، بعدما ارتفعت أسهم شركتها L'Oréal SA الموصوفة بأنها إمبراطورية فرنسية لمنتجات التجميل، العام الحالي، إلى أعلى مستوياتها منذ 1998 على الإطلاق.

وبالارتفاع الذي بلغ 35% مقارنة بسعرها العام الماضي، وصلت ثروة السيدة الفرنسية، المالكة ثلث الشركة التي أسسها جدها، إلى 100 مليار و200 مليون دولار.

من هي أغنى سيدة في العالم؟

ولدت فرانسواز بيتنكورت مايرز، طفلة وحيدة لوالديها، وأصبحت ثرية بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكورت قبل 6 سنوات، والتي كانت تربطها بها علاقة متضاربة في بعض الأحيان.

تصاعدت هذه العلاقة المتضاربة إلى معركة قانونية في القرن الماضي من نزاع عائلي إلى فضيحة سياسية تركزت حول ما إذا كانت الأم المسنة مؤهلة لإدارة ممتلكات الأسرة، وهو ما يرويه فيلم وثائقي عرضته Netflix الشهر الماضي.

الفيلم كان بعنوان L'Affaire Bettencourt من 3 أجزاء، عن ملحمة يقوم ببطولتها رئيس فرنسي سابق، وفيها تسجيلات سرية وتسريبات قام بها كبير

وفقا لسيرتها الذاتية، تعد بيتنكورت مايرز نائبة رئيس مجلس إدارة "لوريال" البالغة قيمتها السوقية 268 مليارا من الدولارات، وتملك 35% من مجموع أسهم الشركة.

أغنى امرأة في العالم

ماذا عن حياتها الشخصية؟

اعتنقت فرانسواز بيتنكورت مايرز، الديانة اليهودية لزواجها من يهودي فرنسي، أما ابنيها الوحيدان من زوجها André Bettencourt الراحل في 2007 بعمر 88 سنة، وهما نيكولاس وجان فيكتور، فهما من مستشاري الشركة التي أسسها "يوجين شويلر" في 1909 وهو جد الكيميائي بيتينكورت مايرز، لإنتاج وبيع صبغة شعر كان قد طورها.

من المعروف عن سيدة الأعمال الفرنسية أيضا، محافظتها على حياتها الخاصة، وتجنب الطراز الفاخر في الحياة الاجتماعية، بعكس ما يسعى إليه كثيرون من أثرياء العالم، وفقا لما قال مؤشر "بلومبرغ".

وذكر التقرير أيضا، أن أغنى امرأة في العالم ألفت دراسة من 5 مجلدات عن "الكتاب المقدس" وسلسلة عن "نسب الآلهة اليونانية"، وهي معروفة بعزفها على البيانو لساعات كل يوم.

مع ذلك، تظل ثروة المليارديرة المولودة قبل 70 عاما، أقل بكثير من ثروة ثاني أغنى ملياردير بالعالم، وهو مواطنها الفرنسي برنار أرنو، مؤسس شركة Louis Vuitton المالك لثروة بلغت 179.4 مليار دولار في التصنيف العالمي.