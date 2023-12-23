عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

أغنى 25 عائلة في
أغنى 25 عائلة في العالم

حظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام متميز خلال 2023، ونجحت هذه الأسر، شديدة الثراء أن تضيف 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتها الشخصية هذا العام أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام. وساعد النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم والإنفاق الاستهلاكي المدن في دعم أعمال هذه الأسرة على مدار عام كامل.

وحظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام متميز جدا ونجحت من خلاله في إضافة الأسر شديدة الثراء في إضافة  1.5 تريليون دولار جديدة على مدار عام 2023 .

 

 

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

 

آل نهيان في المقدمة

 

أغنى 25 عائلة في العالم .. وتجاوزت الأسرة الحاكمة في أبوظبي "آل نهيان"، عشيرة "والتون" الأميركية ليصبحوا أغنى عائلة في العالم. وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات،  التي تصبح فيها عائلة غير ورثة "وول مارت" أغنى عائلة في العالم.

 

ولمتابعة المزيد حول أغنى 25 عائلة في العالم .. تابع الفيديو جراف التالي:

أغنى 25 عائلة في العالم الأسر شديدة الثراء 1 5 تريليون دولار بلومبرغ نيوز آل نهيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الرئيس السيسي يهنئ رؤساء وملوك دول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

لو عايز تكون أغنى واحد في الدنيا والآخرة.. عليك بهذا العمل

طارق جبريل: الزمالك سيكون من أغنى الأندية بإفريقيا والشرق الأوسط لهذا السبب

ترشيحاتنا

السوبر المصري| استمرار تأهيل الشناوي في تدريبات بيراميدز بعيدا عن المران الجماعي

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

إسرائيل: طائرة استهداف ناقلة قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران مباشرة

أستاذ علوم سياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

دعاء نهاية العام الميلادي.. اللهم اجعلها نهاية كل حزن وهم وضيق

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ