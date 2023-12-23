دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

حظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام متميز خلال 2023، ونجحت هذه الأسر، شديدة الثراء أن تضيف 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتها الشخصية هذا العام أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام. وساعد النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم والإنفاق الاستهلاكي المدن في دعم أعمال هذه الأسرة على مدار عام كامل.

وحظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام متميز جدا ونجحت من خلاله في إضافة الأسر شديدة الثراء في إضافة 1.5 تريليون دولار جديدة على مدار عام 2023 .

آل نهيان في المقدمة

أغنى 25 عائلة في العالم .. وتجاوزت الأسرة الحاكمة في أبوظبي "آل نهيان"، عشيرة "والتون" الأميركية ليصبحوا أغنى عائلة في العالم. وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات، التي تصبح فيها عائلة غير ورثة "وول مارت" أغنى عائلة في العالم.

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