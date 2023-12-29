صحة البحر الأحمر تطلق خطة قوافل علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن خطة قوافل علاجية مبادرة تحت مسمى "حياة كريمة" خلال شهر يناير القادم، حيث تنطلق القافلة الطبية يومي 2 و3 يناير من مدينة القصير، تتجه إلى الشلاتين وحلايب، ثم مرسى علم، سفاجا، ورأس غارب.

وأوضحت المديرية أن خلال شهر ديسمبر، نفذت 8 قوافل علاجية في البحر الأحمر، شملت 2551 مواطناً، حيث تم تقديم الخدمات الطبية المتكاملة مجانًا، بما في ذلك الكشوفات الطبية، الأشعة، والتحاليل اللازمة، مع توفير العلاج الضروري وتوجيه الحالات المستعصية للمستشفيات عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الصاوي، منسق القوافل بالمديرية، أن القوافل المتنقلة قدمت خدمات الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ406 حالات، مع إجراء تحاليل الدم والطفيليات لـ448 حالة.

وشملت التخصصات المقدمة ضمن المبادرة: جراحة، نساء وتوليد، باطنة، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام، وطب الأطفال، حيث تم تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أهالي المدن والقرى بالمحافظة مجانًا، ضماناً لوصول الرعاية الصحية لجميع الفئات العمرية.