مطار مرسي يستقبل121 رحلة طيران تحمل 24 ألف سائح للاحتفال برأس السنة

استقبل مطار مرسي الدولي 121 رحلة طيران سياحية قادمة من مختلف مطارات أوروبا. حملت هذه الرحلات حوالي 24 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية مختلفة، بينهم زوار من ألمانيا وإيطاليا وبولندا استعدادًا للاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة،.

ووفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، تم تنظيم إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لضمان سلامة الركاب والعاملين. وأوضح الخبير السياحي عاطف عثمان أن فرق العلاقات العامة تستقبل السياح بالورود ومشروبات الضيافة، وتقوم بإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في الفنادق.

وأشار عثمان إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستضافة السياح، حيث تم تجهيز برامج خاصة وفقرات متنوعة للاحتفال برأس السنة. وأكد أن هذه الفعاليات تشمل ترتيبات خاصة وأنشطة ترفيهية لضمان تجربة فريدة للسياح خلال فترة الاحتفالات.

وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية لقطاع السياحة في منطقة مرسي علم، حيث يسهم وصول هذا العدد الكبير من السياح في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الحركة السياحية في هذه الوجهة الجميلة.