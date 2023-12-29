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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطيب قلب بحياتنا.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي بصور عائلية

صدى البلد

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده.

وتتميز روجينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد روجينا،  في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

ونشرت روجيناعدة صور تجمعه بباقي أفرد الأسرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Facebookوعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا ربنا يحفظك لنا ويسعد قلبك كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري يا أبو البنات".

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الفنان أشرف زكى تحتفل بعيد ميلاد زوجها عيد ميلاد زوجها لفنان أشرف زكي

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