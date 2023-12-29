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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تحتج على تدريبات كوريا الجنوبية في الجزر المتنازع عليها

صدى البلد

قالت الحكومة اليابانية ،اليوم الجمعة، إن اليابان قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشأن مناورة عسكرية قيل إنها تهدف للدفاع عن جزر متنازع عليها.

وظلت الدولتان على خلاف منذ فترة طويلة حول السيادة على مجموعة الجزر التي تسمى تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا، والتي تقع في منتصف الطريق تقريبًا بين الجارتين في شرق آسيا في بحر اليابان، والذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن جيش البلاد يجري تدريبات عسكرية روتينية للدفاع عن الجزر كل عام.

وتسيطر سيول على الجزر ولكن تطالب بها طوكيو أيضًا.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن التدريبات التي تجريها كوريا الجنوبية هذا الشهر هي الرابعة تحت إدارة الرئيس يون سوك يول.

وسعت سيئول وطوكيو إلى تحسين العلاقات، وسط مخاوف مشتركة بشأن قوة الصين المتنامية، التي تعاني من نزاعات تاريخية ناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945، وحاول يون إصلاح العلاقات مع طوكيو أولوية له منذ توليه منصبه في عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

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