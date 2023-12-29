جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعدما نشرت جلسة تصوير جديدة رفقة خطيبها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا.





تعتمد الفنانة ثراء جبيل على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن جمالها الطبيعى والابتعاد عن إجراء عمليات تجميلية .





وتتميز الفنانة ثراء جبيل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد الفنانة ثراء جبيل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

IMG_4590

IMG_4589

IMG_4588

IMG_4587

IMG_4586

IMG_4585

IMG_4584

IMG_4583