عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعدما نشرت جلسة تصوير جديدة رفقة خطيبها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا.


 

تعتمد الفنانة ثراء جبيل على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن جمالها الطبيعى والابتعاد عن إجراء عمليات تجميلية .


 

وتتميز الفنانة ثراء جبيل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد الفنانة ثراء جبيل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

IMG_4590
IMG_4590
IMG_4589
IMG_4589
IMG_4588
IMG_4588
IMG_4587
IMG_4587
IMG_4586
IMG_4586
IMG_4585
IMG_4585
IMG_4584
IMG_4584
IMG_4583
IMG_4583
IMG_4582
IMG_4582
اطلالات ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل عمليات تجميلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

ترشيحاتنا

يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب

بيومي فؤاد هيفكرنا بزكي رستم.. يحيى الموجي يكشف كواليس فيلم الإسكندراني

كل ما تريد معرفته عن برامج الحج وأسعاره

دعاء الخوف والقلق.. ريح بالك بهذه الكلمات

رقم خيالي.. 85 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي خلال 14 يوماً

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ