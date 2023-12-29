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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يكشف أسباب تسجيله أحدث أغانيه في العاصمة الأوكرانية كييف

رامي عياش
رامي عياش

كشف الفنان رامي عياش أسباب تسجيله أحدث أغانيه التي تحمل أسم مابنساك في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" هذه رغبة موزع الأغنية ألكسندر ميساكيان، كما انها ليست المرة الاولى التي اقوم فيها بتسجيل أغنية هناك فسبقها عدد من الاعمال المهمة منها  حبيتك أنا، جبران، وأمير الليل، وسعيد بردود الفعل القوية علي الاغنية.

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كشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد في تصريحات أنها أستغرقت شهرين في تجهيزها وتسجيلها خصوصا أنه أراد أن تخرج بطبقة موسيقية مختلفة وبها عمق وقال:"حصلت على ردود فعل قوية والجمهور أشاد بي.

وكان قد طرح النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان

السوبر المصري العاصمة الأوكرانية كييف رامي صبري عمرو دياب عياش رامي عياش

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