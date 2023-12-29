الرئيس التونسي: نتطلع لتطوير العلاقات مع تركيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تطلع بلاده إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا إلى أرفع المراتب في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، نوه الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه بالسفير التركي في تونس، شاغلار فهري شاكير ألب، بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخية، وبالقواسم الحضارية والثقافية التي تجمع تونس بتركيا.

ومن جهته، توجه السفير التركي، بالشكر وبالغ الامتنان إلى تونس قيادة وشعبا، على ما لقيه طيلة فترة عمله بها، من دعم ورعاية.

وأكد أن تركيا ترنو إلى مزيد تطوير علاقاتها مع تونس في جميع المستويات؛ لما فيه خير الشعبين التونسي والتركي.

وجاء لقاء الرئيس التونسي بالسفير التركي، بمناسبة نهاية عمل الأخير في منصبه سفيرا لأنقرة.