مجوهرات نادرة| سرقة منزل نجم نادي مانشستر سيتي.. والشرطة تتخذ هذا الاجراء

تعرّض منزل اللاعب الدولي الإنجليزي جاك غريليش، للسرقة، خلال مشاركته مع فريقه، مانشستر سيتي حامل اللقب، في الفوز على مستضيفه إيفرتون 3 - 1 الأربعاء، خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ودخل اللصوص دارة غريليش في تشيشر، شمال غربي إنجلترا، خلال مشاركته في المباراة التي أُقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب، وخطيبته ساشا أتوود، يشاهدونها في المنزل عندما سمعوا أصواتاً، وذلك وفقاً لتقارير صادرة الجمعة.

وانطلق جرس إنذار، فاستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا إلى المكان، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.

وأُفيد بأن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش (28 عاماً) بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.

وقالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه «في نحو الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء في 27 ديسمبر تم استدعاء الشرطة؛ بسبب بلاغات عن عملية سطو».

وأضافت: «أبلغ المتصل أن عدداً من الأشياء قد سُرق. وجرى نشر عناصر الشرطة، بمؤازرة من الكلاب البوليسية وإن بي إيه إس (الخدمة الجوية في الشرطة الوطنية)، وأُجريت عمليات تفتيش، لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية»