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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة الموت.. رجل يسافر من بلد عربي إلى فرنسا في عجلات الطائرة

رحلة الموت
رحلة الموت

فوجئ رجال الأمن بمطار باريس، أمس الخميس، براكب مختبئا داخل مخزن العجلات، في إحدى طائرات الشحن التي هبطت في المطار.

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وأعلن مصدر أمني، بحسب ما نقلته "رويترز"، أنه عُثر على راكب متسلل على قيد الحياة، بعد دخوله خفية لمخزن العجلات بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

الطائرة كانت قادمة من مدينة وهران في غرب الجزائر في رحلة مدتها ساعتين ونصف الساعة إلى باريس.

ويتعرض المتسللون لمخازن عجلات الطائرات وتخزين الشحنات غير المجهزة للركاب لدرجات حرارة تتراوح بين 50 و60 درجة مئوية تحت الصفر إضافة إلى نقص الأكسجين.

وخلال 2019، هوت جثة من يشتبه في أنه تسلل لطائرة من ارتفاع يُقدّر بمئات الأمتار من الطائرة التي كانت تحلق فوق جنوب غرب لندن لتسقط في حديقة منزل كادت أن تسقط فوق صاحبه في أثناء استمتاعه بحمام شمس.

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