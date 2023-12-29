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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. هجوم بالمسيّرات والصواريخ على قاعدة في ريف الحسكة

ارشيفي
ارشيفي

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل موالية لإيران شنت هجوما بالمسيّرات والصواريخ على قاعدة بريف الحسكة.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الخميس، أعلنت أنها قصفت مركزًا وهدفًا إسرائيليًا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

وذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".

وقالت إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة جنوبي مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ"دكّ معاقل العدو".

 

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