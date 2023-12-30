عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لترشح أعضاء هيئة التدريس لـ جوائز جامعة عين شمس 2023

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس ، عن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين  التقدم  لجوائز الجامعة 2023 .
 

جاء ذلك بناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز، نهيب بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد  2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
 

وآخر موعد لاستقبال الترشيحات مستوفاة جميع البيانات غدا الأحد الموافق  31  ديسمبر 2023 مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:
خطاب الترشيح معتمد من الكلية

ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.

ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط
https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4
كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

جامعة عين شمس الجوائز كليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

سوريا.. قتلى ومصابون في قصف أمريكي قرب الحدود مع العراق

أفضل المدافعين.. رسالة من محمد بركات إلى محمود علاء

أراهن على نجاح موديست ولا نية لرحيله عن الأهلي.. إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

نسرين طافش تكشف أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة

حسام زكي: حرب غزة غطت على الأوضاع في السودان..والشعب يدفع الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ