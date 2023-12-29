عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الصومالية تضبط "سلع إلكترونية" متجهة لـ"الشباب" الإرهابية

المخابرات الصومالية
المخابرات الصومالية

صادرت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية "نيسا" ثلاث مركبات محملة بالسلع الإلكترونية يشتبه في أنها كانت متجهة إلى مقاتلي حركة الشباب الإرهابية التي تشن هجمات مسلحة في مناطق كثيرة بالصومال.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن المخابرات ألقت القبض على ثمانية من المشتبه بهم الذين كانوا ينقلون البضائع، التي يعتقد أنهم أعضاء في الجماعة الإرهابية.

وأوضحت أنه تم اعتراض المركبات في منطقة أفغوي بمنطقة شبيلي السفلى من قبل ضباط المخابرات الصومالية، الذين عثروا أيضًا على مواطن أوغندي بين المشتبه بهم.

وقالت إن السلع الإلكترونية كانت مخصصة لاستخدام مقاتلي حركة الشباب لتنفيذ هجمات ضد الشعب الصومالي وقوات الأمن.

المخابرات الصومالية حركة الشباب الإرهابية حركة الشباب الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب

بيومي فؤاد هيفكرنا بزكي رستم.. يحيى الموجي يكشف كواليس فيلم الإسكندراني

كل ما تريد معرفته عن برامج الحج وأسعاره

دعاء الخوف والقلق.. ريح بالك بهذه الكلمات

رقم خيالي.. 85 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي خلال 14 يوماً

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ