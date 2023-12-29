المخابرات الصومالية تضبط "سلع إلكترونية" متجهة لـ"الشباب" الإرهابية

صادرت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية "نيسا" ثلاث مركبات محملة بالسلع الإلكترونية يشتبه في أنها كانت متجهة إلى مقاتلي حركة الشباب الإرهابية التي تشن هجمات مسلحة في مناطق كثيرة بالصومال.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن المخابرات ألقت القبض على ثمانية من المشتبه بهم الذين كانوا ينقلون البضائع، التي يعتقد أنهم أعضاء في الجماعة الإرهابية.

وأوضحت أنه تم اعتراض المركبات في منطقة أفغوي بمنطقة شبيلي السفلى من قبل ضباط المخابرات الصومالية، الذين عثروا أيضًا على مواطن أوغندي بين المشتبه بهم.

وقالت إن السلع الإلكترونية كانت مخصصة لاستخدام مقاتلي حركة الشباب لتنفيذ هجمات ضد الشعب الصومالي وقوات الأمن.