آثار القاهرة تضع اللمسات الأخيرة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024.

وكشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية، مشيرا إلى أنها ستبدأ يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، سوتكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم، وان امتحانات الفرقة الأولي والثانية تعقد في تمام الساعة صباحا حتي الساعة الثانية عشرة ظهرآ، بينما تعقد امتحانات الفرقة الثالثة والرابعة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ حتي الساعة الثالثة والنصف عصرآ.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نفذت جامعة القاهرة خلال عام 2023 بقيادة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة سلسلة من الإنجازات المتواصلة التي تحققها على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة في المشروعات الإنشائية الكبرى، والتي حرصت على تنفيذها والسير فيها بخطى سريعة ووفق جدول زمني محدد، وبما يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ومن أهمها بدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، وانشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات الجامعية، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، والعديد من المُنشآت الجامعية.

وقد أصبحت جامعة القاهرة الدولية خلال عام 2023 حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وانطلقت العملية التعليمية بها وفُتحت أبوابها أمام الطلاب المحليين والدوليين، حيث بدأت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الجاري 2023/2024، لتُصبح أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وأول جامعة تجمع بين نظام البرامج والكليات، وتقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة مع أرقى الجامعات العالمية.

وبدأت فى 18 برنامجا وتضيف 40 برنامجا العام القادم وتنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات الأكاديمية العالمية الحديثة المُتفق عليها، وتتوافر بها الوسائط التعليمية المتطورة، وقاعات دراسية تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، ومعامل لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية.