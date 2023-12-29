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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنيى سويف .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة بطريق إهناسيا

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 أشـخاص بينهم طفلة بمحافظة بني سويف، مساء الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة امام الشونة بطريق «اهناسيا - ببني سويف» ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة امام الشونة بطريق اهناسيا - ببني سويف  ونتج عن الحادث إصابة 3 أشـخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع بسيارتين انتقلتا الى موقع الحادث ونقلت المصابين الثلاث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اجراء الاسعافات الاولية والعلاج اللازم للمصابين بقسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وجار إتّخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.

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